«Это санкционная истерика». В Кремле прокомментировали новые американские ограничения

Новые антироссийские санкции продиктованы желанием вытеснить с рынка «главного конкурента США». Как пишет РБК, об этом 21 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у России было достаточно времени, чтобы оценить последствия новых санкций.

«Это не новые санкции, они были анонсированы, американцы анонсировали их, потом анонсировали вторично. Было время проанализировать угрозы и минимизировать риски, которые несомненно возникают с этими действиями», — заявил Песков.

По его словам, в США «доминирует санкционная истерика» – она мешает американским властям «трезво оценивать перспективы развития отношений с Россией».

Что касается возможного ответа на новые ограничения, то Россия продолжит придерживаться «принципа взаимности». Ответные меры должны «наилучшим образом соответствовать интересам России». США, по словам Пескова, слишком часто прибегают к «односторонним рестрикциям», так что «можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружественное проявление».