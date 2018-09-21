Авиабомба заставила жителей Металлостроя покинуть свои квартиры. Долго ли им гулять, неизвестно

Опасная находка в виде авиабомбы заставила срочно эвакуироваться жителей поселка Металлострой Колпинского района Петербурга. Снаряд нашли во время работы с грунтом днем 21 сентября, сообщают очевидцы.

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны увидели строители у дома №18 по улице Полевой, когда раскопали грунт под фундаментом. В Металлострой стянули силы Росгвардии и полиции. Место происшествия огородили лентами, а жильцов временно эвакуировали.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что сейчас на Полевой идет проверка. После исследования саперами авиабомбы можно будет оценить, несет ли она угрозу.