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Технологии
21.09.2018 15:09
Печать

Американские солдаты будут учиться воевать в дополненной реальности. Армия США закупает оборудование более чем на 500 млн долларов

Армия США собирается приобрести гарнитуры с технологией дополненной реальности на сумму свыше 500 миллионов долларов. Об этом 21 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. 

По данным издания, всего военные купят около 100 тысяч гарнитур для тренировки солдат. Представители армии США уже провели встречу с потенциальными поставщиками. В ней приняли участи представители стартапа Magic Leap, разрабатывающего очки смешанной реальности, и Microsoft (разработка компании называется HoloLens). Magic Leap в августе 2018-го представила первую версию своей аппаратуры.

Magic Leap

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Причем ни Microsoft, ни Magic Leap пока не представили версии своих устройств для продажи на массовом рынке. А технические требования военных, возможно, заставят менять конструкцию гарнитур с технологией дополненной реальности.

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