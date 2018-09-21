Управляющие компании задолжали петербургскому Водоканалу больше 3 млрд рублей. СМИ при подсчетах «потеряли» полтора миллиарда

ГУП «Водоканал» обновил список своих должников: по состоянию на первое сентября 2018 года управляющие компании должны поставщику холодной воды более 3,1 млрд рублей. Эта информация размещена официальном сайте предприятия.

При этом 21 сентября в СМИ начала распространяться информация о задолженности свыше 1,5 млрд рублей коммунальщиков перед Водоканалом. Как сообщили в пресс-службе предприятия, Водоканал не называл журналистам точную сумму, ограничившись публикацией полного списка должников с указанием размера задолженности. Подсчеты работники печати произвели самостоятельно.

Самыми злостными неплательщиками оказались жилкомсерсвисы, которые принадлежат Смольному. Так, на первый день осени ЖКС №1 Невского района задолжало Водоканалу 270,3 млн рублей, для ЖКС №1 Кировского района актуальна цифра 235,8 млн рублей, а для ЖКС №3 Центрального района – 182,5 млн рублей. Более половины долгов у жилкомсервисов «висят» уже больше двух месяцев, но судиться с ними в Водоканале не хотят.

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на постоянной основе работает со всеми категориями должников. До начала судебного взыскания предприятие проводит мероприятия по досудебному урегулированию задолженности, включая сверку расчетов и снятие возможных разногласий, устанавливает причины возникновения задолженности, вырабатывает решения о возможных способах урегулирования задолженности в добровольном порядке», – сообщили в пресс-службе.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как Контрольно-счетная палата недосчиталась сотен миллионов рублей в бюджете городского Водоканала: по мнению проверяющих, предприятие обросло кредитами и нецелевыми тратами. В самом Водоканале с претензиями не согласны.