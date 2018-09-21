Петербург оказался среди лидеров по нападениям на журналистов и активистов за последние четыре года. В списке — 23 случая

Более 200 нападений на гражданских активистов, правозащитников и журналистов зафиксировано в России с сентября 2014 года. 23 из них совершено в Петербурге.

Доклад 21 сентября представила юридическая служба «Апология протеста», составил его аналитик международной правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.

«Анализ более 200 случаев нападения и угроз показал, что в зоне риска и стать жертвой нападения могут гражданские и экологические активисты, правозащитники, журналисты, блогеры, «влогеры» (т. е. видеоблогеры. — Прим. ред.), градозащитники», – сказано в документе.

В списке из 54 регионов первое место занимает Москва, там было зафиксировано 52 нападения за четыре года. На втором месте – Петербург, активистам из Северной столицы доставалось 23 раза. Тройку закрывает Краснодарский край с 15 нападениями. Анализ показывает, что количество подобных случаев с каждым годом увеличивается.

«В 2015 году зарегистрирован 21 факт нападения и угроз. В 2016-м – 35. В 2017-м – 77. За 8,5 месяцев 2018-го зафиксировано более 80 таких случаев с учетом избиений на двух массовых акциях протеста в нескольких городах России», – подсчитывают статистику в «Апологии протеста».

Доклад отдельно выделяет серию нападений на гражданских активистов в Петербурге, «которые вызывают беспокойство наметившимся трендом». Так, в октябре 2017 года неизвестный избил участника демократического движения «Солидарность» Владимира Шипицина в парадной его дома. На оппозиционера Владимира Иванютенко напали с ножом на улице возле его дома под Новый год. Неизвестные подстерегли правозащитника Динара Идрисова во дворе во время протестной акции «Забастовка избирателей» 28 января 2018 года. В феврале в парадной дома двое неизвестных избили активиста «Открытой России» Олега Максакова.

«Особенностью нападения на этих четверых активистов стало их попадание в «Группу Уникальных людей» в социальных сетях, где собирались имена, контакты, адреса регистрации и фактического проживания петербургских оппозиционных деятелей», – отмечено в докладе.

В январе с травмами головы был найден мертвым оппозиционер Константин Синицин, однако следствие считает, что повлекший смерть конфликт носил бытовой, а не идейный характер. Обвиняемым по уголовному делу проходит 44-летний кладовщик.

«Реальность сегодняшнего дня такова, что, если вы решили заниматься гражданским активизмом, наряду с задержаниями на мирных акциях протеста, обысками и арестами будьте готовы к угрозам и нападениям», – делает выводы юридическая служба.