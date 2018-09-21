Сфотографировавший аэродром НАТО в Эстонии российский шпион получил почти два года лишения свободы

Харьюский суд Эстонии приговорил к году и восьми месяцам лишения свободы жителя республики, которого обвиняли в сборе данных для российского ГРУ и «нанесении вреда внутренней и внешней безопасности Эстонии».

Задержанного 1 июля 32-летнего Евгения Славина признали виновным в сборе информации для российской разведки. Сторона обвинения настаивает, что он, помимо прочего, сфотографировал место будущего аэродрома ВВС НАТО в Эстонии. Об этом 21 сентября сообщает издание Postimees.

Следствие установило, что в апреле 2016 года Славина завербовали. Он якобы дал письменное согласие ГРУ на сбор разведданных в Эстонии, которые он отправлял по электронной почте, а также передавал во время поездок в Россию.

Напомним, что это не первый раз, когда в Эстонии ловят российских шпионов. Еще в 2012 году республика объявила себя мишенью для разведки России. Последний случай, когда эстонского гражданина признавали виновным в шпионаже в пользу России, произошел в апреле.