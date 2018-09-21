Капремонт дома на Гражданской улице, где погиб рабочий, продлен до 16 октября

Срок окончания работ по капремонту дома в Адмиралтейском районе Петербурга, где в результате обрушения лесов погиб рабочий, продлен на 3 месяца. Об этом «Фонтанке» 21 августа сообщил пресс-секретарь Фонда капитального ремонта Николай Врагов.

Капитальным ремонтом здания по адресу: Гражданская улица, 8, занимается компания «Альтернатива». В результате обрушения подмостей лесов под аркой дома 14 августа пострадали пять рабочих, один из них позднее скончался.

После этого, по свидетельству жильцов, работы на объекте были прекращены. В рамках заключенного договора подрядчик обязался завершить ремонт дома не позднее 15 июля, но в итоге срок сдачи объекта был перенесен на 16 октября.

На дворовых фасадах здания работы уже завершились, на лицевом фасаде – приостановлены до устранения выявленных замечаний. Ранее гендиректор и владелица компании Надежда Занько пообещала жильцам, что работы возобновятся до 23 сентября. Уточнить, вернулись ли рабочие на Гражданскую, не удалось – хозяйка «Альтернативы» отказалась разговаривать с «Фонтанкой».

Отремонтировать здание подрядчик обязался за 6 млн рублей. В Фонде капремонта подчеркнули, что оплата за работы компании не перечислена. Средства «Альтернатива» получит после того, как на исполнительной документации появятся подписи членов комиссии, состоящей из представителей профильных городских комитетов, районной администрации и управляющей компании, а также закрытия ордеров ГАТИ на производство работ.