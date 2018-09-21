В Самаре полицейские делились с шефом премией и услугами. Начальника оштрафовали, но он не остался внакладе

Уголовный штраф заплатит в Самарской области бывший полицейский за поборы с подчиненных. Правда, сумма штрафа меньше, чем получил в виде денег и услуг экс-начальник отделения.

Как сообщает 21 сентября региональное управление Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался бывший начальник отделения МВД по Челно-Вершинскому району. Рафката Расулова признали виновным в превышении полномочий.

Вопреки распространенному мнению, потерпевшими стали не гражданские, а свои же — подчиненные. В ноябре 2017 года Расулов потребовал от шести стражей правопорядка вернуть ему часть выданной премии. Пятеро послушались и заплатили по 20 тысяч рублей, шестой отдал только 10.

«Кроме того, один из подчиненных сотрудников выполнил в доме Расулова ремонтные работы, оцененные в 30 тысяч рублей, плату за которые он не получил», – говорится на сайте СК.

Теперь Расулов заплатит государству 40 тысяч рублей, оставшись все же в выгоде.