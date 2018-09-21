Французы представили электрический беспилотник поддержки Spectre. Он сможет оперативно предоставлять огневую поддержку с воздуха

Французская компания MBDA представила проект электрического дрона Spectre с вертикальными взлетом и посадкой и возможностью горизонтального полета. Об этом 21 сентября пишет N+1 со ссылкой на профильное издание Jane's.

Беспилотник собираются использовать для поддержки с воздуха передовых наземных подразделений. Как поясняют эксперты, сейчас для этих целей чаще всего используется авиация — она подавляет бронированную технику и уничтожает укрепленные позиции противника.

Однако ударные вертолеты и штурмовые самолеты добираются до позиций противника после сигнала только в течение 30 – 40 минут. Беспилотники должны серьезно сократить это время.

Дрон Spectre представляет из себя биплан, на каждом крыле которого установлено по электромотору с воздушным винтом. Размах крыльев беспилотника составляет 2 метра. Spectre сможет летать на высотах менее 100 метров на скорости до 180 км/ч. Дальность его действия — 10 километров, продолжительность нахождения в воздухе — 1 час.

Беспилотник сможет нести либо две противотанковые ракеты MBDA Enforcer, либо одну противотанковую ракету MMP. Кроме того, вместо ракет можно установить систему радиоэлектронной борьбы и разведки или системы наблюдения.