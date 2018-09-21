Как в Петербурге получить консультацию хорошего онколога

Найти хорошего врача-специалиста задача не то, чтобы сложная, просто зачастую люди не знают, где и как искать. Особенно остро этот вопрос встает при диагнозе - онкология. Кто-то ведет поиск через знакомых, кто-то читает отзывы и рейтинги в интернете. Так как же найти хорошего врача?

На фото: Илья Фоминцев — директор Фонда профилактики рака

Онколог Илья Фоминцев — директор Фонда профилактики рака. Это некоммерческая организация, которая занимается внедрением систем скрининга, повышением образования врачей-онкологов и просвещением населения в области онкологии. Мы расспросили его о том, с чем может столкнуться человек, у которого подозревают или уже нашли онкологическое заболевание, к чему стоит быть готовым и когда нужно брать инициативу в свои руки.

Как попадают к онкологу

С симптомами человек, как правило, приходит к врачу первичного звена — к терапевту, хирургу, гинекологу, стоматологу, иногда к ЛОРу или эндокринологу в поликлинике. Напрямую к онкологу приходят редко, когда совсем уже симптомы плохие, и человек сам в интернете разыскал, что это похоже на рак. Иногда люди обращаются к онкологу в частную клинику. Но чаще всего пациенты получают сначала консультацию участкового терапевта или хирурга, делают, например, УЗИ или рентгеновское исследование, и потом уже их направляют к онкологу.

Иногда это районный онколог, иногда онколог в городском диспансере или СпбКНПЦ (клинический научно-практический центр – прим.ред.), иногда онколог в частной клинике или в федеральном институте. Попасть человек может куда угодно, и путь его неисповедим. Однако этапы, которые он проходит, универсальны.

Этапы диагностики и лечения

Первый этап — это подозрение на рак.

Второй этап — уточнение, верификация и стадирование диагноза.

Третий этап — это лечение, и после лечения зачастую снова происходит уточнение диагноза.

Дальше уже наблюдение, реабилитация и так далее. Проходить эти этапы человек может где угодно. Это зависит от наличия мест, специфики заболевания, множества самых разных факторов.

За сколько дней врач должен поставить диагноз

Я часто слышу от онкологов, что на все у них 14 дней по приказу. На самом деле, если тщательно проанализировать этот приказ, то от подозрения до постановки диагноза дают 25 дней. В большинстве случаев в этот срок можно уместиться. Но бывает люди зависают и на три-четыре месяца. Иногда это обоснованная задержка в постановке диагноза, но чаще всего нет.

В Петербурге очень много серьезных нарушений сроков — наверное, около 25%. Связано это с общей несогласованностью. Где-то не хватает оборудования и отправляют в другое место, где-то не хватает компетенции доктора, где-то не оплачивают КТ или МРТ и начинаются проволочки. Вот это действительно снижает качество лечения рака. Чем больше сроки от момента подозрения до начала лечения, тем хуже.

Сроки — это метрики качества оказания помощи, но они толком не измеряются. Они прописаны, но в реальности вы не сможете проследить историю болезни, амбулаторные карты и все остальное, если у вас не будет специальной системы. Сейчас в Питере попытку создания системы предприняли, и она работает — это система городского реестра карт маршрутизации. К ней есть претензии, но в целом можно сказать, что это успешный эксперимент. У меня эти данные есть, и они интересные. Есть люди, которым по 90 дней не ставили диагноз, и таких не один и не два человека – их заметная доля.

Точка входа

Если человека направили к районному онкологу, то не факт, что туда он и пойдет. Ему сказали, что есть подозрение на рак, и если человек сильно обеспокоен, то он начнет метаться по городу, искать лучшие варианты, расспрашивать знакомых.

В том, чтобы метаться, конечно, смысл есть. От точки входа многое зависит. Надо знать, к кому обращаться. Но это довольно сложно, и этого иногда не знают даже сами онкологи. Даже в проверенных клиниках врачи сидят абсолютно разные, трудно сказать, кто хороший, кто плохой.

У нас медицина представляет собой лоскутное одеяло: вот здесь хорошо, здесь можно, здесь нельзя, а вот сюда не смотрите — здесь рыбу заворачивали.

Нельзя дать один совет «вот туда идите, там все хорошие». Люди, собственно, и не должны солдатским строем куда-то в одном направлении идти. Но если бы это был осознанный хаос, если бы он существовал в условиях открытой информации обо всем, он бы как хаос и не воспринимался. А информации не то что открытой, вообще никакой нет — о том, кто качественный специалист, а кто нет. Сами врачи не знают о себе ничего. А то, что знают, не основано на сколько-либо объективных данных.

Что делать, если не нравится врач

Если чутье подсказывает, что от конкретного врача нужно валить, значит, нужно валить. Если вам кажется, что доктор плохой, скорее всего, так и есть – во всяком случае, конкретно для вас. У нас есть федеральный закон, в котором написано, что вы имеете право выбрать врача, у которого будете лечиться. Это делается через заведующего, а если вас лечит заведующий и вы хотите от него уйти, то через главврача. Но по факту закон почти не работает. Бывает по-разному, но зачастую сами пациенты боятся врача менять, боятся, что отношение к ним изменится.

Стоит ли искать врача в интернете?

На сайтах с отзывами ничего вы не поймете. Многие отзывные сайты создаются частными клиниками. Это реальная услуга, и вы даже не представляете, насколько это распространено. Есть рекламные агентства, которые этим занимаются. Они создают сайты, которые выглядят, как сайты отзывов, агрегируют туда трафик, и клиники, которые эти сайты заказывают, там выглядят, как самые лучшие – звездят. Так что на сайты с отзывами не надо смотреть, пожалуйста.

И рейтинги врачей по отзывам туда же. Мало того, что они основаны на всякой фигне, так еще и не надо забывать, что существует просто конкуренция. И вот сидят целые агентства, которые занимаются SMM: строчат комментарии, что вот, мол был у врача, а он дерьмо, или наоборот, он молодец. Это оборот денег немаленький. Думаю, фабрика троллей приторговывает не только на политику, но и на коммерцию.

Страховка от рака

Обычно люди помыкаются-помыкаются по бесплатным обследованиям, а потом махнут рукой — гори оно все синим пламенем, и пойдут платным путем. В 50 тысяч рублей обойдется вся эта история, может быть, в 60. Но обследования человек получит за пару дней, в одном месте, и они будут качественные. Это то, на чем зарабатывают федеральные институты и это отличный выход для пациентов – 50 тысяч в случае рака не кажется такой уж адской суммой.

Я бы вообще зарезервировал миллион рублей на лечение рака, а еще лучше застраховался бы от рака. И если он возникнет, вы не будете думать, где взять деньги, и что делать, если вы теперь не работаете, а семью кормить надо. Я бы всем рекомендовал в возрасте от 35 и где-то до 75 от рака страховаться. Есть варианты накопительного страхования: деньги накапливаются у вас на счету, и, если вы не заболели в течение того периода, на который страховались, вы можете их обратно забрать. Вы просто получаете деньги, а дальше куда хотите, туда и обращаетесь.

Рак и инвалидность

Инвалидность при онкологических заболеваниях дают, когда человек нетрудоспособен четыре месяца и более. Через год инвалидность могут снять или продлить. Это зависит от того, была ли потеря органа, постоянна ли потеря функции и от других факторов.

От хаоса к порядку

Мы планируем создать такой сервис, через который мы бы могли маршрутизировать пациентов, отвечать на вопрос, куда им обращаться. Мы планируем начать рутинно исследовать качество лечения в клиниках хотя бы по каким-то простейшим, но объективным метрикам. Это будет такой своего рода «ассистанс», помощь при возникновении проблем и симптомов, когда человек не знает, куда с ними идти. Надеюсь, что эту программу удастся сделать в течение года. Доктора, я полагаю, тоже будут смотреть на ситуацию и разбираться, к кому лучше направить.

Мы совсем не про финансы. Сервис будет ориентирован в основном на лечение по государственным гарантиям, но, если у пациента нет проблем с деньгами и в его конкретной ситуации лучше платное лечение в какой-то конкретной клинике, – мы так и скажем.

Существовать сервис будет на благотворительные пожертвования, так что никакого конфликта интересов мы не планируем, но если он появится – мне легче о нем заявить, чем скрывать.

С вопросом «Что мне дальше делать» обращается бесконечное количество людей. Сами они ответить на этот вопрос не в состоянии, и доктора, грубо говоря, тоже не в состоянии — они знают, может быть, сотню врачей. Но систематических исследований качества медицины в России не проводится вообще, их довольно сложно делать в отсутствие данных. А у нас уже есть кое-какие инсайдерские данные о том, кто хороший, кто плохой. У нас своего рода база, и не только по Петербургу, и пациенты тоже могут обращаться со всей России.

Нина Фрейман, Благотворительный фонд AdVita

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Оцени свои риски

Фонд профилактики рака совместно со специалистами НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова разработал скрининговый тест, который помогает оценить риски возникновения заболевания и составить график обследований. Тест можно пройти за две минуты в интернете.

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Этот тест нужен для того, чтобы выбрать метод профилактического обследования. Разработчики ориентировались на международные исследования и рекомендации, но сделали алгоритмы, удобные для простого пользователя.

«Можно представить то же самое в виде огромной таблицы. Тест – навигатор по этой таблице, – поясняет Илья Фоминцев. – Все зависит от того, что вы выбираете, там довольно обширное разветвление вопросов, и часть из них вы можете не увидеть. Например, если на вопрос «Вы курите?», вы ответите «Нет», то перейдете к новому вопросу, а если «Да» – к уточняющим: «Сколько лет?» и так далее. Мы ни копейки не вложили в его продвижение, но в первые несколько дней, как он появился, его проходили человек по десять в секунду. На сегодня его уже прошли больше 330 тысяч человек на нашем сайте, и еще тысяч шесть в Telegram».

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