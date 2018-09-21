В Выборгском районе пройдут посадки. 300 именитых петербуржцев отметят трехсотлетие района

В саду Ивана Фомина 22 сентября отметят 300-летие Выборгской стороны. Как сообщили в администрации района, в празднике «Три века славных дел!» примут участие 300 петербуржцев, «каждый из которых известен в своей сфере деятельности и внес вклад в развитие города». Основной задачей для именитых жителей города станет посадка саженцев сирени. Они должны «разрастись и улучшить экологию и внешний вид района».

Кроме того, в программе праздника — концерт, флешмоб, мастер-классы по прикладным видам творчества, интерактивные зоны для детей и взрослых и многое другое.

Для тех, кто придет на праздник, проведут и конкурс, подробности которого администрация рассказывает в Instagram и «Вконтакте». Победителя определят 25 сентября голосованием в соцсети.