В Выборгском районе пройдут посадки. 300 именитых петербуржцев отметят трехсотлетие района
В саду Ивана Фомина 22 сентября отметят 300-летие Выборгской стороны. Как сообщили в администрации района, в празднике «Три века славных дел!» примут участие 300 петербуржцев, «каждый из которых известен в своей сфере деятельности и внес вклад в развитие города». Основной задачей для именитых жителей города станет посадка саженцев сирени. Они должны «разрастись и улучшить экологию и внешний вид района».
Кроме того, в программе праздника — концерт, флешмоб, мастер-классы по прикладным видам творчества, интерактивные зоны для детей и взрослых и многое другое.
Для тех, кто придет на праздник, проведут и конкурс, подробности которого администрация рассказывает в Instagram и «Вконтакте». Победителя определят 25 сентября голосованием в соцсети.
Внимание! Конкурс фотографий!🎈🎈🎈 Выборгская сторона существует уже 3 столетия. 22 сентября в честь юбилея мы посадим 300 саженцев в саду Ивана Фомина. Каждый сможет не только оставить пожелание любимому району и раскрасить стилизованную стену, но и поучаствовать в интерактиве на фоне красочных фотозон. Может, именно Вы сделаете лучшее фото и получите главный приз от администрации района? 🌼Правила просты: 1. Подпишитесь на сообщества Выборгский район Санкт-Петербурга ВК и https://www.instagram.com/vyborgski_spb/ 2. Разместите свое яркое креативное фото с мероприятия ВКонтакте или в Инстаграм под хэштегом #ЯживувВыборгскомрайоне 3. Голосуйте за лучшее фото и выигрывайте призы! Победитель получит гарантированные подарки: книгу «Эпохи и судьбы Выборгского района», кружку с символикой и подарочный сертификат на 4 человек на семейный поход в парк развлечений «Angry birds» в ТРК «Европолис» сроком действия до 30 сентября 2018. Лучшее фото определится 25 сентября голосованием ВКонтакте. Участвуйте и выигрывайте! Встретимся в саду Ивана Фомина в 12.30.