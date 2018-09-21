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Общество
21.09.2018 13:56
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Правительство выделит на пособия по безработице дополнительные 13 миллиардов. Деньги пойдут тем, чей выход на пенсию отсрочит новый закон

На пособия по безработице для людей старшего возраста российское правительство выделит дополнительные 13 миллиардов. Общая сумма выплат в 2019 году превысит 50 миллиардов рублей. 

Об этом 21 сентября на Евразийском женском форуме, который проходит в Петербурге, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Его слова приводит «Коммерсантъ». Всего в бюджете на выплаты пособий в 2019 году заложено 53 миллиарда рублей, 13 из которых прибавили недавно. Эти деньги станут пособием для тех, чей выход на пенсию будет отсрочен после принятия закона об увеличении пенсионного возраста. Максимальная сумма ежемесячной выплаты — 11 280 рублей. Сумму в 13 миллиардов Топилин считает избыточной, однако он отметил, что ожидается достаточно большое число желающих эту выплату получить. 

Представленный правительством законопроект предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет.

 

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