Женщины в России смогут работать водителями большегрузов и машинистами. Минтруд пересмотрит список запрещенных для прекрасного пола профессий

Список из 456 профессий, запрещенных для женщин в России, пересмотрит Министерство труда. Нынешнему перечню 18 лет, за которые в промышленности многое изменилось, уверены чиновники.

О желании обновить список 21 сентября заявил глава ведомства Максим Топилин на Евразийском женском форуме, который проходит в Петербурге. По информации телеканала «Дождь», из перечня пропадут позиции в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Также женщин разрешат привлекать в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники.

В Минтруда объяснили уменьшение списка тем, что многие технологические и производственные процессы автоматизированы и современное оборудование подчас не требует физической силы. Кроме того, с 2000 года, когда был утвержден предыдущий список, исчезли некоторые профессии и виды работ.

Точные сроки появления нового документа Топилин не назвал, пообещав, что это произойдет в ближайшее время.

Полный список запрещенных для женщин профессий опубликован здесь. Представительницам слабой половины человечества не разрешено, например, корчевать пни, бурить скважины, забивать скот и т. д.