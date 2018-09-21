Смольный определился с местоположением двух новых станций красной ветки метро

Выходы из новых станций метрополитена, продолжающих Кировско-Выборгскую линию, появятся у парка Александрино, а также на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) выбрал подрядчика, который создаст проект планировки территории для метро «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«По плану в 2019 году должен появиться проект планировки данной территории. В период с 2020-го по 2023 год комитет планирует провести проектирование рассматриваемых объектов, а этап строительных работ запланирован на период с 2023-го по 2028 год», – сообщили в КРТИ.

Проектом планировки территории займется компания «Трансэкопроект», выигравшая конкурс с предложением выполнить эти работы за 24,4 млн рублей. Конкуренцию на закупке ей составила компания «Геокад», которая попросила за свои услуги на 2 млн рублей меньше, но победить все равно не смогла.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит определить точное местоположение станций, а также спроектировать трассировку подземки, которая пройдет по участку площадью почти 20 га вдоль проспекта Ветеранов. Закончить работы «Трансэкопроект» должен к сентябрю 2019 года. Ранее компания занималась планировкой территории вокруг Яхтенного моста, который связал Крестовский остров с Приморским районом.