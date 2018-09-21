Суд ликвидировал движение «СтопХам», но активисты пока не заметили

Спустя восемь лет своей деятельности одиозное общественное движение «СтопХам», которое выступало против агрессивных водителей и нарушения ими Правил дорожного движения, будет ликвидировано по решению столичного суда.

Московский городской суд по требованию Главного управления Министерства юстиции России принял решение ликвидировать «СтопХам», прославившийся своими акциями по борьбе с нарушениями водителей транспортных средств. Об этом 21 сентября сообщила «Лента.ру».

«СтопХаму» грозит исключение из Единого государственного реестра юридических лиц, что будет означать потерю статуса «межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе». У «стопхамовцев» есть месяц, чтобы обжаловать решение суда.

Это не первая попытка ликвидировать движение. Так, в 2016 году российский Минюст подал соответствующий иск, однако позже отозвал его.

При этом в официальной группе общественного движения в пятницу, 21 сентября, активисты выложили новый ролик, никак не прокомментировав решение суда.

Напомним, что «СтопХам» появился в 2010 году в Москве, а чуть позже открылись отделения уже в других городах, включая Петербург. Активисты прославились своими видео на YouYube, где они настойчиво рекомендовали водителям автомобилей перепарковать транспортные средства, после чего наклеивали на лобовое стекло огромный стикер «Мне плевать на всех – паркуюсь, где хочу». Нередко такие действия приводили к потасовкам с героями роликов. Первое дело в отношении активиста движения возбудили в Петербурге в 2017 году. Несколько лет «СтопХам» являлся получателем президентских грантов.