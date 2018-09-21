Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус в ЖК «Самоцветы»

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию последний жилой корпус в ЖК «Самоцветы», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 6, строение 1.

Новый корпус общей реализуемой площадью 56 тыс. кв. м включает 562 квартиры – от студий до четырехкомнатных и 439 парковочных мест.

Жилой комплекс «Самоцветы» состоит из четырех 10-этажных корпусов, построенных по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Проект реализован в локации с уже сформированной социальной инфраструктурой, включающей в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса построен еще один детский сад, рассчитанный на 195 малышей, а также открыто отделение врача общей практики на 100 посещений в смену. Суммарная реализуемая площадь всего проекта составляет 209 тыс. кв. м.

Жилой комплекс «Самоцветы» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в Василеостровском районе, на участке, прилегающем к набережной реки Смоленки. У проекта хорошая транспортная доступность: поблизости расположены Мост Бетанкура и выезд на ЗСД, а до двух станций метро – «Василеостровской» и «Спортивной-2» – можно добраться пешком за 15 минут.

ЖК «Самоцветы» пользуется спросом: на текущий момент более 80% квартир в комплексе продано.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/