«Дом на Кирочной» удостоен гран-при конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Setl City

ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City (входит в Setl Group) стал победителем конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 в категории «Жилая недвижимость. Регионы». Торжественная церемония награждения состоялась 20 сентября в Crocus City Hall в Москве.

Конкурс проводился в несколько этапов, последним из них была презентация проектов на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE в сентябре этого года. Решением жюри жилой комплекс Setl City удостоен главного приза конкурса.

«Дом на Кирочной» – клубный дом премиум-класса в самом сердце Петербурга, органично вписанный в сложившуюся историческую композицию Кирочной улицы. Он был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. Доминантой здания является угловая башня-эркер. Фасад выполнен с использованием декоративных элементов, свойственных исторической застройке города: колонн, карнизов, кованой ограды балконов, а на верхних этажах расположены просторные мансарды.

В этом году «Дом на Кирочной», построенный в стиле доходных домов начала XX века, принимал у себя фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц. Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу жизни Северной столицы разных времен и принять участие в традиционных петербургских летних городских развлечениях.

Отметим, что «Дом на Кирочной» не первый проект Setl City, удостоенный награды конкурса PROESTATE AWARDS. В прошлом году элитный жилой комплекс «Петровский. Квартал на воде» был признан победителем в номинации «Lifestyle. Лучший проект в сфере жилищного строительства: бизнес/элит Северная столица».

Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

ЖК «Дом на Кирочной» – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/dom-na-kirochnoi/ declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО «Новый элемент», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/petrovskii-park/ declarations