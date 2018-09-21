Губернатор Петербурга попросил правительство о льготах для Hyundai

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) с автопроизводителем Hyundai. Об этом «Фонтанке» 21 сентября рассказали два источника, близкие к Смольному и корейскому концерну.

Глава комитета по промышленной политике Максим Мейксин не прокомментировал факт обращения, но подчеркнул, что город осведомлен о проблеме. «Мы заинтересованы в ускорении принятия решения по этому важному проекту», – сказал он. В Hyundai подтвердили, что специнвестконтракт, условия которого начали обсуждать еще в прошлом году, до сих пор не подписан, но, что именно является препятствием, не уточнили.

У Hyundai до конца года истекает соглашение о промсборке, дающее право на льготы. Чтобы не лишиться их, компании нужен новый договор с правительством. Специнвестконтракт позволит производителю получить преференции по налогам и госсубсидии, но, в отличие от прежних соглашений о промсборке, такие контракты заключаются на индивидуальных условиях. По данным источников «Фонтанки», одним из спорных вопросов являются требования по инвестициям в НИОКР, которые автопроизводитель считает чрезмерными.

Ранее сообщалось, что Hyundai рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей на территории Петербурга. Как затягивание подписания СПИК влияет на эти планы, в компании не прокомментировали. «Пока конкретных решений не принято. СПИК и будет определять дальнейшие планы, поскольку определит условия нашей работы на территории России», – сказала представитель концерна.