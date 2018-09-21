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Финансы
21.09.2018 13:14
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Потери бюджета Петербурга из-за отмены налога на движимое имущество с 2019 года составят не менее 25 млрд рублей

Комитет по финансам Смольного рассказал о новых расчетах потерь бюджета Санкт-Петербурга из-за отмены с 1 января 2019-го для компаний налога на движимое имущество. 

Как ранее заявлял глава ведомства Алексей Корабельников, это приведёт к потере городом 18 млрд рублей. Но расчет был сделан в  условиях законодательства 2018 года. Как уточнили в комитете 21 сентября, потери с 2019 года будут больше.

– Потери по налогу на имущество организаций в результате исключения движимого имущества из объектов налогообложения начиная с 2019 года составят не менее 25 млрд рублей, – рассказали в ведомстве.

Как добавили в комитете, ежегодные потери бюджета Санкт-Петербурга оцениваются в размере около 3% от собственных (налоговых и неналоговых) доходов города. 

В целях их возмещения Министерство финансов Российской Федерации прорабатывает несколько вариантов компенсационных источников, большинство из которых не покрывают потери целиком. Но окончательных решений пока нет.

Кроме того, как минимум до 2024 года не станут увеличивать ставку по налогу на прибыль. В результате бюджет недосчитается еще 9 млрд рублей. Отчасти это может быть компенсировано введением туристического сбора.

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