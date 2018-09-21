В Петербурге завершается строительство ЖК «Ленинский парк». Его возводили около восьми лет

Технический заказчик ЖК «Ленинский парк» подал в Госстройнадзор Петербурга документы для получения заключения о соответствии для трех последних корпусов ЖК, который начинала возводить ГК «Город». Об этом «Фонтанке» 21 сентября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Инспекторы службы государственного строительного надзора и экспертизы уже приступили к проверке корпусов 5А, 7Б и 7В. После того, как корпуса получат ЗОС, зданиям останется дождаться разрешения на ввод в эксплуатацию.

Жилой комплекс «Ленинский парк» состоит из семи 22-этажных корпусов, проект в Красносельском районе начинала возводить группа компаний «Город» в 2010 году. Спустя 4 года работы на объекте остановилась. Завершала стройку компания «МАН».

Первые ключи от квартир в корпусах 6А и 7А дольщики смогли получить только в 2017-м. В августе этого года разрешение на ввод в эксплуатацию получили корпуса 6Б и 6В.

Бывшие владельцы ГК «Город» Максим и Руслан Ванчуговы по обвинению в хищении средств дольщиков были задержаны в 2015 году.