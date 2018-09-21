Пострадавшими от рук ярославских тюремщиков вместе с Макаровым признаны еще 4 человека

Еще четверо потерпевших появились в уголовных делах об издевательствах над заключенными в колониях Ярославля. Таким образом, вместе с Евгением Макаровым следствием признаны пострадавшими от рук тюремщиков пять человек, сообщила 21 сентября адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

«Коммерсантъ» перечислил имена и фамилии потерпевших: Артур Гукасян, Степан Нуждин, Николаев и Тарновский (имена последних правозащитникам не известны). Шесть дел о пытках, в которых фигурируют эти люди, объединены в одно производство. Известно, что Артур Гукасян был виден на опубликованной «Новой газетой» видеозаписи из ИК-1, где осужденных прогоняли через строй сотрудников, которые тех избивали. А Степана Нуждина, по версии следствия, избивали вместе с Евгением Макаровым в декабре 2017 года в колонии №8 (туда Макарова перевели из первой).

Ранее стало известно, что Макаров выйдет чуть раньше на свободу по закону, приравнивающему день в СИЗО к полутора дням в колонии. Его должны освободить 2 октября. Мужчина находится под госзащитой, гарантированной ему лично руководителем колонии ИК-8. Хотя правозащитники сомневаются в действенности самого механизма госзащиты на зоне.

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы. Кроме того, ярославский скандал вызвал целый шлейф из уголовных дел, связанных с системой исполнения наказаний по всей стране.