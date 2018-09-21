ФАС оштрафовала «большую четверку» операторов на 3 млн рублей за дорогую связь в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» («Вымпелком» «Мегафон», МТС и Tele2) на 750 тысяч рублей. Как сообщил 21 сентября замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в ходе пресс-конференции, решение было принято по итогам рассмотрения дел о национальном роуминге. По его словам, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге ведомство назначит в октябре.

Напомним, внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона за дополнительную плату. Национальный роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в регионе, и его абонент автоматически подключается к сети другого оператора. Ранее участники рынка сообщали, что в России, по сути, один такой регион — Крым: «большая четверка» не работает в республике из-за угрозы санкций и пользуется сетями местных операторов.

О намерении выровнять цены на звонки, СМС и Интернет от Калининграда до Владивостока глава ФАС Игорь Артемьев заявил еще в сентябре 2016 года. Позднее он назвал «позором» ситуацию, когда москвичи вынуждены переплачивать за связь в Московской области или Крыму. В августе 2017 года ФАС предписала операторам устранить внутрисетевой и национальный роуминг.

Как сообщала «Фонтанка», операторы отчитались о том, что к 1 сентября отказались от внутрисетевого роуминга. В Крыму стоимость услуг удалось удешевить, но доплачивать за них потребителю по-прежнему приходится. Как сообщила «Фонтанке» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, ведомство такая ситуация пока устроила. «В Крыму другая экономика. Снижения цен в пять раз по сравнению с тем, что было, вполне достаточно», – пояснила она. Но это не означает, что операторам простят прошлые прегрешения — за них и выписаны штрафы.

До конца года ведомство будет проверять, насколько заявленные показатели по внутрисетевому роумингу соответствуют реальности. За ранее допущенные нарушения компании получат штраф в любом случае, но будет ли сумма ближе к 3 тысячам рублей или к 1 млн рублей, будет зависеть от успехов операторов «большой четверки».