Петербургский фонд «Солнце» возобновляет программу профориентации для детей-сирот

Тридцать подростков из приюта «Жизнь» Центра содействию семье и детям №9 в Колпине (так теперь именуются детские дома) и коррекционной школы №7 Красносельского района весь учебный год знакомились с разными петербургскими предприятиями – от огромного Балтийского завода до маленьких кафе и парикмахерских. Помогал им в этом благотворительный фонд помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце».

В 2017 году фонд запустил проект «Найди себя: мечтай, планируй, действуй!». Он объединил некоммерческие организации, представителей бизнеса, детских сиротских учреждений и профильных министерств и ведомств в общем деле – социальной адаптации, профессиональном самоопределении и трудоустройстве подростков-сирот. Проект был рассчитан на год, но по окончании летних каникул фонд его возобновляет.

Как рассказала директор фонда Елена Кузьмина, ребят больше впечатлили именно маленькие предприятия, где наставникам удавалось больше времени уделять подросткам. Трое ребят уже начали работать по-настоящему, с трудовой книжкой: одна из девушек – в туристическом агентстве, еще двое – в сетевом кафе на Невском проспекте. Поскольку ребята несовершеннолетние, то рабочий день у них короткий, и наставники всегда рядом.

«Стажировки и трудоустройство позволяют подростку получить свой первый рабочий опыт с минимальными рисками, выйти во взрослую жизнь уже с пониманием того, что такое работа и ответственность. Всё это значительно повышает шансы выпускника детского дома на успешную социальную адаптацию после выхода из детского дома и трудоустройство после получения образования», – отмечает Елена Кузьмина.

Анастасия Головатенко, психолог проекта, говорит, что для подростков важно, чтобы работать было интересно. Они еще не рассматривают эту работу как окончательный вариант, тем более не видят в ней способ зарабатывания денег на жизнь, скорее чтобы купить какую-то вещь, о которой мечтали, – телефон, кроссовки.

Программа профориентации и наставничества для подростков из детских домов осуществляется по всей России благодаря московскому фонду «Хранители детства», который в каждом регионе находит партнерскую благотворительную организацию. Всего в программе участвуют более 300 подростков из пяти регионов страны.