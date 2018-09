На озере Виктория в Танзании утонул паром. Погибли минимум 86 человек

Паром потерпел крушение на озере Виктория в Танзании между островами Укора и Буголора. В результате инцидента погибли как минимум 86 человек, сообщает 21 сентября BBC.

По данным издания, спасти удалось 37 человек, многие из них находятся в критическом состоянии. При этом общее количество жертв может превысить 200 человек, заявили местные власти. Всего паром перевозил от 300 до 400 пассажиров. Точное их количество установить пока не удается — кассир утонул вместе с устройством по подсчету проданных билетов.

#NEWS:MV Nyerere ferry which provides transportation services between Bugorora and Ukara Island on Lake Victoria has capsized and sunk. pic.twitter.com/sKYSz2nT7T