В Колпино сносят торговый центр. За восемь лет владельцы не смогли легализовать постройку

Комитет по контролю за имуществом приступил к сносу торгового комплекса «Нева» в Колпино, на улице Веры Слуцкой. В двухэтажном здании площадью 3,6 тысячи квадратных метров работали кафе, суши, бары, магазины и фитнес-клуб.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 21 сентября, владелец ТК – ООО «Колпинская продовольственная база» – занимала участок незаконно. Предпринимателей попросили освободить территорию до 21 сентября, однако они продолжили работать. В итоге здание было решено демонтировать силами Центра повышения эффективности использования государственного имущества, подведомственного ККИ, при поддержке ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О том, что торговый центр в Колпино приговорили к сносу, «Фонтанка» сообщала летом 2018 года. Двухэтажный центр появился ну улице Веры Слуцкой в 2001 году. Тогда участок был передан ООО «Араз» – компании главы районной азербайджанской диаспоры, местного депутата от «Единой России» Ильхама Ахмедова. По документам на этом месте должен был появиться «временный объект, детское кафе, молодежный центр». Построенное в итоге двухэтажное здание дважды принималось к вводу в эксплуатацию как временное – в 2003 и 2006 годах.

Однако у «Невы» возник соперник в лице православного прихода. Верующие проводили у ТЦ крестные ходы, установили поклонный крест и даже обращались в суды. Например, в 2008 году верующие подали иск о выселении комплекса, ссылаясь на то, что он расположен на захоронениях, однако доказательств этому Фемида не нашла.

В 2010 году у «Араза» закончился договор аренды территории. Компания обратилась к правительству города с предложением легализовать центр, перестроив его в виде спортивного комплекса без трибун. Одновременно предложение о строительстве на этом месте церкви подал православный приход.

Бизнесмены перестраивать здание не стали, но им удалось выкупить участок (правопреемником «Араза» к тому времени стала «Колпинская продовольственная база»). Но затем город аннулировал договор, ссылаясь на то, что Госстройнадзор отменил разрешение на ввод в эксплуатацию. Регистрация права собственности на здание также была признана судом недействительной.

Директор и владелец «Колпинской продовольственной базы» Наталья Баркевич отказалась от комментария.