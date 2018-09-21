Депутаты не простили шашлыки на Медном всаднике и хотят ужесточить наказание для вандалов

Петербургские парламентарии отреагировали на попытку молодежи пожарить шашлыки у памятника Медному всаднику. Депутаты решили законодательно ужесточить наказание для вандалов, сообщает 21 сентября корреспондент «Фонтанки».

Документ предполагает несколько поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях. Авторы законопроекта, Максим Резник и Денис Четырбок, предлагают увеличить штраф за «обычное» мелкое хулиганство, которое сопровождается нецензурной бранью или порчей чужого имущества, в два раза – до двух тысяч рублей. Также парламентарии хотят дополнить статью 20.1 КоАП пунктом об ответственности за проявление хулиганства по отношению к памятникам истории и культуры. Наказание в подобных случаях должно быть более суровым – штраф от 2 до 10 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 40 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.

Поводом для внесения поправок послужил случай, когда подростки забрались на постамент Медного всадника с мангалом для шашлыков. После сообщения о факте правонарушения любителей мяса доставили в отдел полиции, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей и отпустили домой.