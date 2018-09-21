ФАС заступилась за импортное вино, закупки которого хотел ограничить Минсельхоз. Отсутствие конкуренции испортит местных производителей

Российские антимонопольщики встали на защиту импортного вина, участие которого в госзакупках ранее хотел ограничить Минсельхоз. Свою позицию ФАС озвучила 21 сентября, отметив, что подобные запреты губительно скажутся на отечественном продукте — у производителей не будет стимула повышать качество при отсутствии конкурентов.

Министерство сельского хозяйства опубликовало проект постановления 12 сентября. Документ предлагает не закупать за границей вино для государственных и муниципальных нужд: мол, на территории страны и Евразийского экономического союза его производится достаточно. Но Федеральная антимонопольная служба решила поспорить с чиновниками.

«Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров», — заявила замначальника контрольно-финансового управления ведомства Наталия Исаева, чьи слова приводит RNS.

ФАС считает, что от запрета пострадают потребители. Не на пользу пойдет мера и производителям: у них не будет стимула повышать качество товара.