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21.09.2018 12:12
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Родственники и друзья убитого Бадри Шенгелия готовы заплатить

Родственники и друзья убитого Бадри Шенгелия готовы заплатить

Близкие убитого 17 сентября авторитетного петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия готовы заплатить деньги любому обратившемуся к ним человеку, кто сможет дополнить картину нападения на 21-ом километре Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Известно, что в тот день около 13:30 неизвестные на ходу расстреляли из автомата Калашникова Merсedes S500, на котором Бадри Шенгелия ехал в Петербург. Пока понятно лишь то, что убийцы были в белом джипе Merсedes с финскими номерами. Уже установлен по видеокамерам госзнак, проверен и он оказался поддельным. Однако, иномарка с наемниками могла попасть на видеорегистраторы случайно двигавшихся по трассе с ней автомашин. Также водители могли обратить внимание на стоящий белый Merсedes где-нибудь при выезде на шоссе. Поможет любая точная мелочь.

Для контакта с гарантией абсолютной анонимности приготовлен мобильный телефон и созданы различные мобильные приложения. Записывайте номер: +79523774905

Разумеется, за корректную информацию будут заплачены деньги. Обсуждение данных и цена за них оговаривается в каждом отдельном случае.

Новости компаний
21.09.2018 12:12

Родственники и друзья убитого Бадри Шенгелия готовы заплатить

Близкие убитого 17 сентября авторитетного петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия готовы заплатить деньги любому обратившемуся к ним человеку, кто сможет дополнить картину нападения на 21-ом километре Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области
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