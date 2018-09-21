В Петербурге депутаты передумали штрафовать пассажиров за забытые в метро вещи, но накажут рублём за приставания

Петербургские депутаты внесут поправки в законопроект, который предлагает штрафовать забывчивых пассажиров метро. Власти предположили, что норма вызовет социальную напряжённость.

Сам законопроект рассмотрели в комитете по законодательству городского парламента 21 сентября. В документе прописан штраф в пять тысяч рублей за оставленные в подземке сумки.

«Мы обсуждали момент о забытых вещах. Бывает, что люди забывают вещи без умысла или ввиду каких-то болезней. Но проблему надо решать. К нам поступают жалобы из-за закрытия метро. Пишут студенты – они опаздывают на пары, их отчисляют. Вопрос как-то надо решать, но сейчас мы во втором чтении исключим штраф за оставленные вещи по просьбе губернатора», – заявил автор законопроекта Денис Четырбок.

Заместитель главы комитета по транспорту Андрей Велесевич добавил, что если ввести такую норму, то за вещами их владельцы просто не будут приходить, и столы находок будут переполнены. Также он отметил, что среди пожилых граждан это вызовет социальную напряженность. По данным чиновника, в среднем в день закрывается одна станция на один час, за год в метро забывают порядка 10 тысяч предметов.

В рамках законопроекта депутаты предложили запретить в метро приставать к пассажирам с предложениями купли-продажи, гадания и попрошайничество. За это предполагается штрафовать на пять тысяч рублей.

В ходе дискуссии ряд парламентариев отметили, что сейчас указанные действия также не разрешены, однако запрет фактически не работает. Смущение законодателей также вызвал термин «приставание».

«Получается по этому законопроекту, если мужчина пристает к женщине в метро, она может обратиться к сотруднику комитета по транспорту, он составит протокол, и этот мужчина получит штраф», – отметил депутат Алексей Цивилев.

В итоге законопроект участники комитета поддержали, окончательно документ утвердят в рамках заседания ЗакСа. В решении также парламентарии прописали, что намерены проконтролировать в течение полугода его действие и, при необходимости, скорректировать.