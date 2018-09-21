«Это пакет, а не урна». В петербургском метрополитене появились непрезентабельные емкости под мусор

В петербургской подземке появились долгожданные урны. Первые конструкции были замечены в вестибюлях метро 20 сентября. «Фонтанка» 21 сентября отправилась проверить их наличие, и, как оказалось, о чистоте пола позаботились пока не везде.

Так, фотограф издания не нашел урн на станциях «Гостиный двор» и «Невский проспект», но обнаружил их на «Площади Восстания» и «Маяковской». Как объяснили в пресс-службе метрополитена, пока конструкции не успели развезти по всем 69 станциям. Более того, их пока немного – всего 100 штук, поэтому первое время некоторым вестибюлям придется довольствоваться всего одной емкостью, позднее метрополитен докупит еще.

На поверку «урны» оказались и не урнами вовсе. Это полиэтиленовые прозрачные мешки, висящие на металлической конструкции. Не такими их себе представляли петербуржцы. Напомним, в июле, после появления бумажных чеков в метро, участники движения «Красивый Петербург» написали в метрополитен письмо с просьбой установить урны «как в Европе» – выглядят они почти как нынешние петербургские, но с пластмассовой крышкой с прорезью, в которую толще газеты ничего не просунешь. Такие, кстати, неделю назад установили в московском метро.

Найденные нами конструкции на «Восстания» и «Маяковской» крышек не имеют, положить туда теоретически можно все, что угодно. В пресс-службе предприятия «Фонтанке» заявили, что так и должно быть и вообще «это пакет, а не урна». Информацию о стоимости контракта и поставщике конструкций в метрополитене предоставить отказались.