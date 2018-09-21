Президент Финляндии передал в Национальный архив подаренные Путиным документы о Маннергейме

Президент Финляндии Саули Ниинистё передал в Национальный архив документы о Карле Густаве Маннергейме, которые 22 августа во время встречи в Сочи ему передал его российский коллега Владимир Путин. Об этом 20 сентября сообщила канцелярия финского президента.

Речь идёт о коллекции из 170 документов и фотографий, которые связаны с маршалом Маннергеймом и членами его семьи.

Коллекцию Путин преподнёс Ниинистё в качестве подарка на день рождения. Напомним, финский лидер отметил 70-летний юбилей 24 августа. В этот день российский президент отправил своему коллеге поздравительную телеграмму и позвонил.

Карл Густав Маннергейм — военачальник и политик, генерал русской армии, позже президент, маршал Финляндии. Его личность до сих пор вызывает горячие дискуссии. Подробнее о Маннергейме читайте в материале «Фонтанки.fi».