Экс-тренер «Зенита» Петржела: В Монако выиграл 21 миллион евро. Казино тут же закрылось

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, известный своей любовью к азартным играм, рассказал о самом крупном выигрыше.

«21 миллион евро. Вы не ослышались. Не верите? Это случилось за один удар. В Монако. Следующий удар сделать не позволили – казино закрылось, погасили свет. Не осталось денег в кассе, чтоб продолжать игру. Конец вечера. Ха-ха… Да, я всегда ставил на восьмерку. У меня свой метод. 2, 8, 5 – специальные мои числа. Но тогда дважды подряд поставил на восьмерку. И выпадала именно она. Первый раз – ага… Удар! Снова на нее же – «ставлю все»! Вот она! Я собрал миллионы и ушел. Ха-ха. Смешно вспоминать. Зачем мне это было нужно?! Но… Жизнь была красивая», – цитирует Петржелу 21 сентября «Спорт-Экспресс».

В 2008 году ему пришлось лечь в психиатрическую клинику, где чешский специалист проходил курс лечения от игровой зависимости. По словам Властимила, в период увлечения казино он проиграл примерно полмиллиарда чешских крон (19 млн евро). Сейчас любовь к азартным играм прошла.

«В больнице понял, что это дураковина, ненормально. Директор клиники говорил: «Властимил, неужели ты такой дурень, что не в состоянии понять этого сам?! Сколько ты зарубил денег, мог всю Чехию купить!» Мало кто поймет, что я пережил. Надо пройти самому этот путь. Я видел людей в клинике, которые знали – вот их выпустят, а идти некуда. Алкоголики, наркоманы, гемблеры… У них ничего не осталось, никто не ждет. Они бездомные! Что им делать? Убивать себя? На их фоне у меня было все в порядке», – подчеркнул Петржела.

Напомним, Властимил Петржела возглавлял «Зенит» с 2003-го по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли серебряные медали чемпионата России (2003) и завоевали Кубок России (2003).