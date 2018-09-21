Квартиры с видом на парк и реку Оккервиль в ЖК «ПаркЛэнд»

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции в жилом комплексе «ПаркЛэнд» в пешей доступности до м. «Ул. Дыбенко».

На выбор покупателей представлены квартиры с разными планировочными решениями: студии, 1-комнатные, 2 евро – с видами на парк и реку Оккервиль.

Все квартиры сдаются с улучшенной подготовкой под чистовую отделку. Также у покупателей есть возможность дополнительно заказать полную отделку от застройщика.

Жилой комплекс «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово: в шаговой доступности от метро на границе с парком Оккервиль. Для жильцов будет предусмотрен собственный выход в парк, создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents