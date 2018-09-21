«Они ищут собор в Солсбери?» Британцы перехватили российские бомбардировщики у своих границ

Звено истребителей «Тайфун» Королевских ВВС Великобритании подняли по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Целью их вылета стали два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ, прилетевших в 200-мильную (около 370 км от береговой линии) исключительную экономическую зону Великобритании с северо-востока. Об этом 21 сентября сообщает сайт минобороны Великобритании.

По словам британских военных, им пришлось поднять боевые машины в воздух, поскольку российские экипажи не отвечали на сообщения авиадиспетчеров, чем создавали угрозу безопасности воздушного движения.

Истребители подошли к бомбардировщикам вплотную и некоторое время летели с ними в одной группе, сопроводив до северной границы исключительной экономической зоны Великобритании.

Отметим, что информация о вылете российских бомбардировщиков появилась в одном из твиттер-аккаунтов за несколько часов до их перехвата Королевскими ВВС. В сообщении указывалось, что с авиабазы Энгельс в воздух якобы поднялись три Ту-160 с бортовыми номерами 16111, 16112 и 16114. Почти одновременно с ними с авиабазы в Рязани якобы взлетели три турбовинтовых стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Номера двух из них – 44876 и 44876. Также из Рязани взлетели два топливозаправщика Ил-78М. По информации открытого источника, вся группа направлялась в сторону Норвежского моря.

Вылет 3 Ту-160 с авиабазы Энгельс, 3 Ту-95 с авиабазы Рязань, 2 танкеров Ил-78 с авиабазы Рязань в район Норвежского моря #RuaF pic.twitter.com/Tyh200CtX4 — Записки охотника (@galandecZP) 20 сентября 2018 г.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что «появление российских бомбардировщиков является еще одним напоминанием того, какие сложные задачи для них ставит Россия».

В комментариях к сообщению в официальном твиттер-аккаунте минобороны Великобритании, англоязычные пользователи гадают, какова была цель посещения российскими бомбардировщиками исключительной экономической зоны Королевства. Одной из популярных версий стал поиск «знаменитого на весь мир собора Солсбери со 123-метровым шпилем».

Напомним, этой фразой во время интервью российскому телеканалу Russia Today своё появление в Солсбери объясняли Александр Петров и Руслан Бошаров. Они подозреваются британскими властями в отравлении бывшего сотрудника российских силовых органов Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Министерство обороны РФ традиционно не комментирует полеты авиации стратегической авиации в исключительные экономические зоны сопредельных государств, ограничиваясь заявлением о том, что российские самолёты не нарушали госграницы.