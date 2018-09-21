«60-е по счету». В МИД прокомментировали новые американские санкции и попросили США не играть с огнем

«Национальной забавой» назвали в МИД новые антироссийские санкции США. В дипломатическом ведомстве подсчитали, что это «юбилейные», 60-е по счету, ограничения за последние семь лет.

«Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны, – говорится в заявлении замглавы министерства Сергея Рябкова на официальном сайте МИД, опубликованном 21 сентября. – Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры – по счету уже 60-е с 2011 года».

По мнению дипломата, американские «черные списки» всё больше дублируют друг друга.

«Смешно, но это так. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной «исключительности», надеются, что стоит еще немного поднажать – и удастся продиктовать России свои условия», – добавил Рябков.

Он предложил западным партнерам «прекратить попусту суетиться» и напомнил о понятии глобальной стабильности, которую на Западе «бездумно раскачивают».

«Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», – подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, 20 сентября Соединенные Штаты внесли в очередной «черный список» 27 россиян и 6 российских компаний (например, в перечне — петербургский ресторатор Евгений Пригожин и его фирмы). Кроме того, получил ограничения Китай, купивший у России самолёты «Сухой» и зенитные ракетные комплексы С-400. В Пекине санкции вызвали возмущение.