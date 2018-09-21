ГК «Эталон» сертифицирует первый объект по «зеленым» стандартам GREEN ZOOM

ГК «Эталон»

ЖК BOTANICA*, возводящийся в 200 метрах от Ботанического сада, подтвердил статус «зеленого» жилого комплекса.

Проект бизнес-класса реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Петроградском районе по адресу: Аптекарский пр., дом 5, литера А. Здесь построят два корпуса высотой 8 и 9 этажей на 356 квартир, общей реализуемой площадью 47 тыс. кв. м, включая встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. На последних этажах жилого комплекса расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную, живописный Ботанический сад и целый ряд исторических объектов. Вентилируемые и теплосберегающие фасады из кирпича ручной формовки и натурального камня дополнят декоративными дизайнерскими элементами на окнах.

BOTANICA* – это первый объект в Петербурге, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» сертифицирует по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM*. В рамках прохождения процедуры сертификации жилой комплекс BOTANICA* набрал 58 баллов из 100. Это означает, что эти дома на 42% энергоэффективнее, чем аналогичный объект недвижимости, построенный без применения экологического подхода.

Благодаря новейшим инженерным системам жилого комплекса будущие жители смогут самостоятельно создавать необходимый микроклимат помещений. Применение энергоэффективных технологий на данном объекте позволит не только снизить потребление ресурсов, но и сократить собственникам квартир коммунальные платежи на воду, электричество и тепло.

Экоидеология проекта отражается и в благоустройстве придомовой территории жилого комплекса, где появятся собственный зеленый бульвар, уютные тихие дворики, прогулочные дорожки, цветники, площадки для спорта и отдыха.

«Создавая жилой комплекс BOTANICA*, мы вдохновлялись природой. Еще на стадии проработки концепции мы старались заложить в этом проекте все современные технологии, которые сегодня применяются в «зеленом» строительстве. Золотой сертификат GREEN ZOOM* – это подтверждение высокого качества нашего жилого комплекса», – говорит Андрей Останин, коммерческий директор Группы «Эталон».

Торжественная церемония награждения ЖК BOTANICA* золотым сертификатом GREEN ZOOM* состоялась 20 сентября 2018 года на площадке Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE в Москве.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

*Ботаника, Грин Зум