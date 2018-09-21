«Сделано в Сирии». Россия собирается запустить производство в стране, охваченной войной

Минпромторг рассматривает возможность производства стройматериалов и автомобильной продукции в Сирии для последующего экспорта в другие страны.

«То, что пойдет в первую очередь в ближайшее время на восстановление — строительный материал. Организация там [в Сирии] производства, чтобы, как принято говорить, воздух не возить, — производства строительной продукции, производства стройматериалов для использования на местном рынке», – цитирует 21 сентября министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова РБК.

При этом глава ведомства не уточнил, под каким брендом будет выпускаться продукция «сделано в Сирии», а также кто станет ключевым участником проекта. По его словам, если товары сирийского производства окажутся конкурентоспособными, то их можно будет экспортировать и в соседние страны.