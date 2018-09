Выходные 22 - 23 сентября в Финляндии: «Любовь и анархия», ярмарки и панды

Уик-энд в Финляндии порадует любителей кино, конструкторов и панд. Меломаны смогут послушать метал в Хельсинки и джаз в Лахти. А фанатов шопинга ждут на ярмарке товаров со всего света, на фермерском базаре и на рыбном рынке.

Simo Karisalo / City of Helsinki

В субботу, 22 сентября, в Финляндии ожидается до 15 градусов Цельсия, однако почти по всем регионам страны пройдут дожди. В воскресенье похолодает на пару градусов, зато осадки прогнозируются лишь на севере Суоми.



В Хельсинки начался международный кинофестиваль «Любовь и анархия», в этом году отмечающий 31-летие. В рамках фестиваля можно увидеть фильм «3 Days in Quiberon», посвященный актрисе Роми Шнайдер, показанную в Каннах шведскую картину о троллях «Граница», а также биографическую ленту «RGB» о судье Верховного суда США Рут Бадер Гинзбург.



Метал-группа Apocalyptica даст три концерта в Хельсинки, посвященных 20-летию пластинки Plays Metallica by Four Cellos, тур к юбилею которой начался в 2017 году. Музыканты выступят в клубе Tavastia 21, 22 и 23 сентября.

Источник видео: Youtube.com, Martin Santi

Завершив летний тур по финским городам, международная ярмарка оказалась в Хельсинки. Более 100 торговцев из 35 стран будут предлагать свои товары на площади Наринккатори. В субботу за изделиями ручной работы и деликатесами из Европы, Азии и Америки можно отправиться с 10 до 20 часов, в воскресенье – с 10 до 18. А 22 сентября фермерские продукты, свежие овощи и фрукты будут продаваться на ярмарке в Теурастамо. Посетителей ждут с 11 до 17 часов.



В зоопарке Коркеасаари 22 сентября устроят день красных панд. Посетителей ждет развлекательная программа для всей семьи с 11 до 14 часов, а в 12:30 можно будет понаблюдать за кормлением этих животных. В Хельсинкском зоопарке уже несколько лет живет пара красных панд, а в июле этого года у них родился малыш.

В выставочном центре Хельсинки 22 и 23 сентября пройдет мероприятие для любителей конструктора Lego. Билет для взрослых стоит 15 евро, детский – 10 евро. В субботу посетителей ждут с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 10 до 16 часов. Гости могут проявить свою фантазию в конструировании в нескольких тематических зонах. А 22 сентября все желающие поучаствуют в строительстве Лего-города, для которого будет использовано 1500 строительных пластин и более миллиона различных деталей. Также на мероприятии будут продаваться не только наборы Лего, но отдельные недостающие детали.Осенний сезон начинает нефтяная цистерна 468. С наступлением темноты по выходным старая цистерна превращается в световой объект. В субботу и воскресенье с 18 до 21 можно полюбоваться свечением светодиодов в 2012 отверстиях, сделанных в 2012 году, когда Хельсинки был столицей дизайна.

Источник видео: Youtube.com, openlightspots.com

В Турку с 21 по 23 сентября проходит фестиваль перформансов и стрит-арта New Performance Turku Festival. На все представления фестиваля вход бесплатный.



В Лахти в воскресенье начнутся Дни джаза. Бесплатный концерт в честь открытия фестиваля состоится в 12:00 в зале Vaahterasali.



В порту Лахти с 21 по 23 сентября будет организована рыбная ярмарка, где закупиться свежей и копченой рыбой можно будет в субботу с 9 до 18 часов, а в воскресенье – с 10 до 16.



В Выставочном центре Лахти в эти дни проходит выставка домов на колесах, познакомиться с ассортиментом этих транспортных средств и узнать тонкости путешествий на них можно с 10 до 17 часов в субботу и с 10 до 16 в воскресенье. Билет для взрослых стоит 12 евро.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"