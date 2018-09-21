«Китайская сторона выражает крайнее возмущение». Китай пообещал продолжить сотрудничество с Россией, несмотря на санкции США

Китай продолжит стратегическое партнёрство с РФ, несмотря на новые санкции США. Как передает «Говорит Москва», об этом 21 сентября заявили в МИД КНР.

В официальном сообщении ведомства утверждается, что «сотрудничество России и Китая, в том числе в сфере обороны, не нарушает международное право и не направлено против третьих стран». Новые американские санкции в китайском МИДе назвали «грубым нарушением принципов международных отношений».

«Китайская сторона выражает крайнее возмущение и уже сделала резкое представление Вашингтону», – заявил официальный представитель МИДа КНР Гэн Шуан.

Напомним, накануне США в очередной раз усилили санкции против России. Список госдепа США пополнили 27 россиян и шесть российских компаний. Кроме того, были введены ограничения против Китая из-за покупки у России десяти военных самолётов «Сухой» в декабре прошлого года и зенитных ракетных комплексов С-400 — в январе.