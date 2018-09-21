Регионам могут ограничить деньги на новые строительные проекты, пока не завершат долгострои

Счетная палата предложила выдавать средства на масштабные новые проекты только при условии завершения старых.

Высший орган внешнего государственного контроля России готовит предложение правительству страны для того, чтобы сократить количество долгостроев в регионах, а также снизить уровень коррупции в строительной сфере. Об этом 21 сентября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу счетной палаты Алексея Кудрина.

Кроме того, ведомство уже договорилась с Минэкономики о формировании единой информационной базы, где можно будет отслеживать статус строительства объектов.

Счетная палата насчитала около 12 тысяч незавершенных строек в российских регионах, из которых почти 4 тысячи приходятся на Северный Кавказ. При этом объем такого сроительства с использованием государственных средств в 2017 году вырос на 300 миллиардов рублей, достигнув отметки в 2,5 триллиона рублей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Алексея Кудрина содействовать в завершении долгостроя в республике.