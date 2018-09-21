Работающий в Крыму Генбанк получил 20 миллиардов рублей от Центробанка. ЦБ применил старую схему, чтобы не попасть под санкции

В начале этого года Агентство по страхованию вкладов предоставило Генбанку около 20 миллиардов рублей. Об этом 21 сентября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчетность банка. Ранее об этом официально не сообщалось.

По данным издания, почти 5 млрд рублей пошло на повышение капитализации, 4 млрд рублей – на поддержание ликвидности, а остальные средства – для покрытия дисбаланса.

Такая схема санации не использовалась с лета прошлого года, когда был принят закон, предусматривающий другой способ оздоровления, через Фонд консолидации банковского сектора. По-новому санировали «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк. Единственным исключением стал Генбанк, пишет издание.

Бывший сотрудник ЦБ в комментарии «Ведомостям» предположил, что причиной такого решения стал тот факт, что Генбанк с 2014 года работает в Крыму. Если бы помощь банку осуществлялась через Фонд консолидации банковского сектора, это могло бы привести к его включению в санкционные списки.

Генбанк стал первым российским коммерческим банком, начавшим работу на полуострове после присоединения его к России в марте 2014 года. В апреле того же года он открыл офисы в Симферополе и Севастополе.

Генбанк был создан в 1993 году под названием МНБанк. С 2015 года 50 процентов его акций отошли исполнительным органам Крыма и города Севастополь.