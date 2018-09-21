BMW впечаталось в припаркованную на проспекте Славы фуру. Водитель и пассажир чудом выжили

Водитель BMW впечатался в фуру во Фрунзенском районе Петербурга. Судя по состоянию автомобиля после ДТП, владелец иномарки и его спутница родились в рубашках.

Владелец BMW слишком сильно разогнался и не увидел припаркованную у обочины фуру, в результате чего буквально забился под автопоезд, начисто смяв кузов иномарки. Авария произошла около 5:30 21 сентября в районе дома 43 по проспекту Славы. За рулем находился мужчина 30 лет, на пассажирском сиденье была его ровесница.

На место ДТП прибыла скорая. Водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии, женщина получила травмы средней степени тяжести. Очевидцы сообщают, что при колоссальном уроне, нанесенном автомобилю, находящихся внутри людей даже не пришлось вырезать из груды металла.

Напомним, похожая авария произошла в ночь на 14 сентября. «Лада» залетела под стоящую фуру на проспекте Обуховской Обороны, пострадал пассажир легковушки.