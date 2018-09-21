В Петербурге делу экс-владелицы производства шпионского оборудования поменяли суд. Подальше от обвиненного во взятке следователя

Московский районный суд Петербурга вынес постановление о передаче уголовного дела в отношении бывшей совладелицы ООО «Специальные технологии» (разработка систем негласного доступа к информации) Ларисы Кузнецовой в Смольнинский суд. Это серьезная победа защиты бизнес-леди, предполагаемого подельника которой недавно пытались взорвать в Бишкеке.

Ларису Кузнецову обвиняют в заключении фиктивного договора с принадлежащим петербургскому бизнесмену Александру Гайдукову ООО «НС Информ Консалтинг» (специализируется на антикризисном управлении и противодействии недружественным поглощениям). Бизнесмена в августе 2018 года пытались взорвать в столице Киргизии. Благодаря этому соглашению, по версии следствия, Кузнецова вывела из легального оборота 4 миллиона рублей.

Женщина отрицает свою вину, ее позиция сводится к тому, что договор был настоящим, в рамках которого «НС Информ Консалтинг» оказывала и продолжает оказывать ей поддержку в корпоративном конфликте с другим совладельцем «Специальных технологий» – Михаилом Серовым, который находится в международном розыске по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Александру Гайдукову в рамках этого дела предъявлено заочное обвинение.

16 августа дело в отношении бизнес-леди начало слушаться в Московском суде. 20 сентября защите Ларисы Кузнецовой удалось добиться передачи данного дела в Смольнинский районный суд по месту нахождения банка, в котором размещался счет «Специальных технологий» на момент развития событий, которые сейчас инкриминируются женщине как преступные действия. Ее адвокаты добивались этого в связи с еще одним преступлением. В декабре 2017 года расследовавший уголовное дело в отношении Кузнецовой старший следователь УМВД РФ по Московскому району Петербурга Игорь Левченко был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в размере полумиллиона евро за то, чтобы передать данное дело в суд.

Адвокаты Ларисы Кузнецовой опасались нездоровых проявлений корпоративной солидарности со стороны суда того же района, в котором работал обвиненный в мздоимстве следователь.

В истории конфликта фигурируют полтора миллиарда рублей, которые «Специальные технологии» (новое название ООО «Орион») должны выплатить Ларисе Кузнецовой по вступившему в законную силу решению суда. Данное обязательство компании возникло после того, как женщина передала свои доли в ней и сняла с себя полномочия руководителя.

10 августа этого года в Бишкеке неустановленные преступники пытались взорвать главу «НС Информ Консалтинг» у входа в офис киргизского филиала его консалтинговой компании, но бизнесмен выжил. Он связывает уже второе подряд покушение на себя именно с этим конфликтом и утверждает, что еще в 2015 году предупреждал сотрудников Федеральной службы безопасности России о том, что в отношении него поступил заказ на физическую ликвидацию.

В начавшемся сегодня в Московском районном суде процессе Гайдуков не участвует – его уголовное преследование выделено в отдельное производство. Ларисе Кузнецовой и адвокатам придется без него доказывать суду, что договор с «НС Информ Консалтинг» носил реальный, а не фиктивный характер.

На данный момент Лариса Кузнецова отбывает наказание за совершение другого преступления. Тот же Московский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных ею в период работы в «Специальных технологиях» главным бухгалтером. Данное обстоятельство свидетельствует о неоднозначной финансовой деятельности компании, имеющей лицензию ФСБ России на изготовление шпионского оборудования.