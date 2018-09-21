В Петербурге студентка мединститута доверилась мистике и потеряла 600 тысяч

Пятикурсница петербургского медуниверситета им. Павлова поверила в рассказ о наведенной на нее порче и собственноручно сняла со своей банковской карты 600 тысяч рублей, которые потом отдала ворожее.

По данным «Фонтанки», поздно вечером 20 сентября в полицию Красногвардейского района с заявлением обратилась студентка пятого курса Медицинского университета имени Павлова. 21-летняя местная жительница рассказала, что два дня назад стала жертвой циничного обмана. А именно: поверила в историю о наведенной на нее порче, рассказанную смуглой незнакомкой. Чтобы избавиться от всех бед, будущая врач пошла в отделение банка на проспекте Науки и уже на Гражданском проспекте, недалеко от метро «Академическая», отдала гадалке 600 тысяч рублей, обналиченных с банковской карты.

Видимо, за два дня кардинальных перемен в жизни медика не наступило, а может, девушка поняла, что ее доверчивостью воспользовались, и пошла писать заявление. Свою кареглазую обидчицу студентка запомнила хорошо и передала приметы силовикам.

Напомним, 19 сентября за 230 тысяч рублей снимала порчу 83-летняя петербурженка. Она тоже пожалела о магическом сеансе и пошла в полицию.