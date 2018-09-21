National Interest узнал, что Россия модернизирует советского «бога войны». Американские военные аналитики не могут понять причину

Россия начала модернизировать советскую тяжелую артиллерию, прозванную «богом войны». Об этом 21 сентября сообщает РБК со ссылкой на The National Interest.

По данным Агентства иностранных военных исследований армии США (FMSO), на котоое ссылается издание, речь идет о самоходных 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион», которые могут стрелять боеприпасами с ядерным зарядом. Делаются попытки использовать боеприпасы с лазерным наведением. Усовершенствованным советским оружием оснащают 45-ю артиллерийскую бригаду и некоторые другие.

«В Советском Союзе было множество тяжелых артиллерийских орудий, которые могли стрелять ядерными и обычными снарядами, что НАТО бы познало на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей», — отмечает The National Interest.

FMSO подчеркивает, что аналитики американской армии не могут понять, почему Россия возвращает советские пушки. По одной из версий, они могут «стереть в порошок» городские и полевые укрепления противника. Аналитики агентства полагают, что промышленная база России и ее финансовые ресурсы недостаточны для изготовления большого количества баллистических ракет, в то время как снаряды для «Тюльпана» и «Пиона» производить намного быстрее и дешевле.