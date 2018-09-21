Пятеро налетчиков ограбили предпринимательницу под Гатчиной, предварительно ее избив

Дерзкое нападение произошло в Гатчинском районе Петербурга: пятеро молодчиков на «четырке» обчистили грузовой фургон бизнес-вумен, предварительно избив ее и водителя.

Как стало известно «Фонтанке», пятеро неизвестных на автомобиле ВАЗ-2114 подрезали грузовую «Газель» у деревни Романовка около 14:30 20 сентября. Фургон, в котором ехали гатчинская бизнес-вумен и ее водитель, вынужденно остановился. Из легковушки выскочили мужчины, которые избили предпринимательницу и ее спутника, после чего похитили из салона «Газели» 700 000 рублей и мобильный телефон женщины. Сделав дело, налетчики скрылись.

По имеющимся данным, владелица продуктового магазина в Гатчине в ходе стычки получила ушиб грудной клетки и головы, а также ссадины конечностей. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.