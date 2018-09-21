Петербургского экспедитора нашли в лесу с пакетом на голове

Водителя-экспедитора из Петербурга убили на заработках в Ленобласти. Мотив преступников пока непонятен: в салоне его автомобиля нашли разбросанные деньги.

Как стало известно «Фонтанке», рано утром 20 сентября в полицию обратилась сожительница пропавшего экспедитора. Она сообщила, что ее 26-летний возлюбленный пропал накануне вечером. Мужчина работает водителем-экспедитором в Sony-центре и уехал на служебном «Форде Транзит», но его поездка не была связана с основным местом заработка: некоторое время назад петербуржцу предложили денег за услугу — перевозку двух мотоциклов из садоводства «Застава Коробицына» в Приозерском районе. Экспедитор, который и сам был не чужд мотосообществу, согласился и отправился на подработку в девятом часу вечера 19-го числа. Он перестал выходить на связь спустя 45 минут после выезда из Петербурга.

К ночи, как заявила сожительница, она вместе с друзьями отправилась по следам пропавшего. В два часа на стоянке в 100 метрах от садоводства «Застава Коробицына» искавшие увидели знакомый «Форд Транзит». Микроавтобус был закрыт, но ключи лежали на переднем колесе. Открыв дверь, заявительница увидела беспорядок в кабине, следы крови повсюду и разбросанные деньги (всего 80 тысяч рублей). Водителя в салоне не было, мотоциклов тоже (как и следов от них).

Поисковые мероприятия продолжались до вечера 20-го числа. Прикрытое лапником тело избитого экспедитора с пакетом на голове нашли в лесу в 450 метрах от озера Забытое (в том же Приозерском районе).

Уголовное дело об убийстве пока не возбуждено. Заявительница рассказала полиции о двух неадекватных мужчинах, замеченных ею на стоянке рядом с микроавтобусом, но имеют ли они какое-то отношение к убийству, пока не установлено.