СМИ: Британия вчетверо нарастит «наступательные» кибервойска для защиты от России

Британские власти планируют практически вчетверо увеличить численность «наступательных» кибервойск страны. Об этом 21 сентября сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Подобные меры, полагает Лондон, станут сдерживающим фактором в отношении государств, представляющих угрозу Великобритании. В новые киберподразделения могут набрать порядка двух тысяч специалистов. На такой шаг британская сторона, как утверждает телеканал, решилась из-за растущей киберугрозы со стороны России. Официальное заявление о расширении кибервойск должно быть сделано в ближайшее время.

На эти цели, уверяет источник, Великобритания готова выделить порядка 330 миллионов долларов. По мнению другого близкого к ситуации лица, речь идет о гораздо большей сумме.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов ответить на кибератаки со стороны России. По его словам, нападение российских хакеров на любое из государств – членов альянса позволит применить положения пятой статьи устава организации — о приравнивании нападению на одну страну к нападению на весь блок.

11 сентября ФСБ России отчиталась о создании в России новой структуры, которая будет противостоять кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры.