Петербуржца задержали за неотцовский интерес к своей дочери с синдромом Дауна

Житель Курортного района Петербурга устроил урок секспросвета для своей одиннадцатилетней дочери с инвалидностью. Отца-извращенца уже задержали.

Как стало известно «Фонтанке», тревогу забила мать девочки, которая развелась с мужем, но периодически разрешала ему встречи с их общим ребенком. 20 сентября она обратилась в полицию и рассказал, что в период с 15 по 17 сентября ее 42-летний неработающий, но не имевший судимостей супруг совершил развратные действия в отношении 11-летней дочки с синдромом Дауна и болезнью Виллиса. Произошло это в частном доме мужчины в поселке Комарово.

Отец, покусившийся на своего ребенка, уже задержан сотрудниками правопорядка по месту жительства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.