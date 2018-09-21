«Ведомости» рассказали, как коммунистам предлагали снять кандидата со второго тура выборов в Хакасии

Партии КПРФ предлагали снять своего кандидата Валентина Коновалова со второго тура выборов главы Хакасии, однако коммунисты отказались. Об этом 21 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству региона.

Газета не уточняет, кто именно требовал снять кандидата КПРФ с выборов, но, по ее данным, коммунистам якобы пригрозили, что, если Коновалов будет участвовать, то его «будут мочить», в том числе выпустят компрометирующие фильмы. Источник газеты допустил, что Коновалов все еще может отказаться от участия в выборах. Официально в КПРФ это опровергли.

Действующему главе региона Виктору Зимину, который уступил Коновалову в первом туре выборов, предлагали уйти в отставку до повторного голосования, говорят источники в администрации президента. Однако главе Хакасии решили помочь компании и ведомства, у которых есть интересы в республике.

В первом туре выборов главы Хакасии Валентин Коновалов получил 44,8% голосов, обыграв Виктора Зимина (32,4%). Второй тур выборов пройдет 23 сентября.